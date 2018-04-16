Кончита Вурст призналась в положительном ВИЧ-статусе
В 2014 году на международном конкурсе песни «Евровидение» Кончита Вурст набрала 290 баллов и одержала победу.
Фото: Qian Yi / Xinhua / Globallookpress
Австрийский певец Томас Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст, сообщил о своем положительном ВИЧ-статусе. Этой информацией артист поделился с поклонниками в своем аккаунте в Instagram.
«Я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший друг угрожает, что расскажет об этом общественности», - поделился он.
Певец считает, что принял правильное решение, придав эту информацию огласке, и добавил, что он не позволит кому-либо запугивать его или как-либо влиять на его жизнь.
Томас Нойвирт прославился на весь мир после победы на песенном конкурсе «Евровидение» в 2014 году в сценическом образе женщины с бородой. В финале конкурса певец исполнил песню Rise Like a Phoenix.