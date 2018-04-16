Белый дом намерен побыстрее вернуть войска США из Сирии
Администрация США собирается вернуть американских военнослужащих на родину из Сирии как можно скорее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
«Задачи миссии США не изменились — президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы силы США вернулись домой как можно быстрее. Мы полны решимости полностью победить ИГИЛ* и создать условия, которые предотвратят его возрождение», - заявила она.
По словам Сандерс, американская сторона надеется на то, что ее партнеры в регионе возьмут на себя большую ответственность как в военном, так и в финансовом плане по обеспечению безопасности на территории САР.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил в конгрессе США после нанесенных по Сирии ударов, что действовал согласно конституции ради защиты национальных интересов страны.
ИГИЛ* - запрещенная в России террористическая организация