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Белый дом намерен побыстрее вернуть войска США из Сирии

Василиса Морозова
05:56 16.04.2018
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что США планируют скорейший вывод своего военного персонала из Сирии.
Фото: Defense.gov

Администрация США собирается вернуть американских военнослужащих на родину из Сирии как можно скорее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

«Задачи миссии США не изменились — президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы силы США вернулись домой как можно быстрее. Мы полны решимости полностью победить ИГИЛ* и создать условия, которые предотвратят его возрождение», - заявила она.  

По словам Сандерс, американская сторона надеется на то, что ее партнеры в регионе возьмут на себя большую ответственность как в военном, так и в финансовом плане по обеспечению безопасности на территории САР.  

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил в конгрессе США после нанесенных по Сирии ударов, что действовал согласно конституции ради защиты национальных интересов страны.  

ИГИЛ* - запрещенная в России террористическая организация  

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