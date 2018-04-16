Российских водителей предлагают переаттестовывать раз в 10 лет

Минэкономразвития предложило устраивать переаттестацию профессиональных водителей раз в 10 лет, сообщают «Известия».

По законопроекту Минтранса, предусматривающего специальную отметку в правах дальнобойщиков, таксистов и водителей общественного транспорта, профессиональные шоферы должны проходить обучение раз в пять лет, чтобы получить соответствующий штамп.

В Минэкономразвития посчитали, что замена водительского удостоверения каждый пять лет для получения отметки чревата издержками для всех сторон, поэтому логично синхронизировать переквалификацию со сроком действия водительского удостоверения и проводить ее раз в десять лет.