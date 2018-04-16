Маск предложил использовать гигантский шар для сохранения второй ступени ракеты

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск предложил «безумный» план для сохранения второй ступени ракеты-носителя после космического старта – при помощи гигантского воздушного шара. Об этом он написал в Twitter.

«Это прозвучит безумно, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок», - заявил он.

Американская космическая компания готовится к запуску Falcon 9. Доработанная версия ракеты с индексом Block 5 должна стартовать с космодрома на мысе Канаверал 24 апреля.

Ранее ВВС США уничтожили первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая, упав в Атлантический океан, не затонула.