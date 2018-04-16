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В МИД ФРГ признали невозможность разрешения кризиса в Сирии без России

Василиса Морозова
04:31 16.04.2018
Германия надеется на решение сирийского военного конфликта политическим и дипломатическим путем, заявил министр иностранных дел Федеративной Республики Германии Хайко Маас.
В МИД ФРГ признали невозможность разрешения кризиса в Сирии без России
Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в эфире телеканала ARD заявил, что ФРГ и Франция выступают за новый формат переговоров по Сирии, который смог бы обеспечить политическое решение конфликта, которое невозможно без России.

«Мы будем использовать наши двусторонние контакты и каналы (диалога) с Москвой, чтобы добиться конструктивной позиции относительно России. Нравится нам или нет, без России политический процесс не удастся», - уверен Маас.  

По словам министра, в эскалации конфликта в Сирии никто не заинтересован.  

«Только политическое решение принесет мир на долгосрочную перспективу. Поэтому политический процесс нуждается сейчас в новом импульсе», - сказал он.  

Маас подчеркнул, что прежде всего, ООН должна руководить усилиями по установлению мира в Сирии. Глава МИД анонсировал встречу представителей США, Франции, Великобритании и ФРГ по Сирии.

Ранее глава МИД ФРГ заявил, что выступает за более жесткую политику в отношении России.  

Напомним, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии нанесли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции 14 апреля.  

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