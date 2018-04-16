Аваков рассказал, чему весь мир должен учиться у Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который сейчас находится с рабочим визитом в США, рассказал об «опыте» Незалежной, которым она готова поделиться со всем миром.

Как говорится в заявлении Авакова, опубликованном на сайте ведомства, его страна способна обучить всех желающих сопротивляться России в гибридной войне.

«Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас», - сказал глава украинского МВД.

В ходе своей поездки Аваков встретится с представителями Госдепа и ФБР, с которыми, по его словам, он намерен усилить сотрудничество.

Попытки спекулировать на якобы российской угрозе вошли в привычку украинских лидеров, особенно во время зарубежных поездок. Так, президент страны Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Москва виновата в дестабилизации ситуации в Европе, кибератаках, а также развязывании глобальной гибридной войны.