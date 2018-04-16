Актер из фильма «Цельнометаллическая оболочка» умер в США

В США в возрасте 74 лет умер американский актер Рональд Ли Эрмей, известный по своей роли в фильме «Цельнометаллическая оболочка» режиссера Стэнли Кубрика. Об этом сообщается на его странице в Twitter. Заявление опубликовал менеджер актера Билл Рогин.

«Я с глубокой скорбью сообщаю вам, что Ли Эрмей скончался этим утром (днем в воскресенье) от осложнений пневмонии. Нам всем будет сильно его не хватать», - отметил он.

Рональд Ли Эрмей снялся в десятках фильмах и получил «Золотой глобус» за свою роль в кинокартине «Цельнометаллическая оболочка» (1987). Это было самое известное появление Эрмея на экране.