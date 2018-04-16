В Роскосмосе назвали дату создания сверхтяжелой ракеты

Роскосмос планирует создать сверхтяжелый носитель к 2028 году согласно Федеральной космической программе. Об этом заявил председатель научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптев.

По его словам до 2025 года «будут проведены работы по созданию проектно-конструкторского и промышленного задела под будущий носитель».

При этом облик нового комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет проработан уже к середине декабря текущего года.

«Сегодня ближайшая реперная точка - это середина декабря 2018 года. До этого времени мы должны определить облик ракеты и объем необходимых ресурсов, проработать задачи, определить массу полезных нагрузок», - сказал в интервью «Известиям» Коптев.

После этого специалисты до конца 2019 года будут работать над эскизным проектом ракеты, который «полностью опишет всю производственную кооперацию и решит ресурсные вопросы».