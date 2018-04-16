В России могут запретить «сыроподобные» продукты

Минсельхоз предлагает запретить в России производство и продажу «сыроподобных» продуктов, содержащих от 50 до 100% растительных жиров. Как поясняет газета «Известия», в магазинах такие продукты реализуются под видом сыра, однако таковым не являются.

Ведомство разработало поправки в технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции». В Минсельхозе считают, что производители «сыроподобных» продуктов создают недобросовестную конкуренцию на рынке из-за более низкой стоимости такого товара. В том числе, снижается востребованность настоящего сырого молока, которое падает в цене.

В связи с этим снижается эффективность мер госсподдержки сельхозпроизводителей.

Так, в 2017 году в стране было реализовано 800 тысяч тонн сыра и сырных продуктов, которые составили четверть объема, не учитывающего «сыроподобную» продукцию, поскольку данного термина нет ни в регламенте, ни в федеральном законе.

В ведомстве сообщили также, что в прошлом году в РФ ввезли около 150 тыс. тонн сыров, на 100% изготовленных из растительных жиров (без молока). Однако их продавали под видом молочной продукции.