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Трамп пояснил, с какой целью нанес ракетный удар по Сирии

Василиса Морозова
02:54 16.04.2018
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проинформировал Конгресс США об ударе Вашингтона и его союзников по Сирии.
Трамп пояснил, с какой целью нанес ракетный удар по Сирии
Фото: Chris Kleponis / ZUMAPRESS / Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что действовал в соответствии с конституцией и для защиты интересов США, а также проинформировал конгресс страны об ударе по Сирии, следует из письма главы государства лидерам обеих палат конгресса. Как пишет РИА Новости, письмо распространил Белый дом.

По его словам, около девяти вечера 13 апреля 2018 года ВС США, а также ВС Франции и Великобритании «поразили объекты в САР, используемые для изготовления военного химоружия».

«Цель этой военной операции состояла в том, чтобы сократить способность сирийских военных проводить дальнейшие нападения с использованием химического оружия и предотвратить дальнейшее использование его сирийским правительством», - сказано в документе.  

Трамп подчеркнул, что приказ нанести удары по территории Сирии был отдан в рамках его полномочий.

«Я действовал в соответствии с моими конституционными полномочиями по проведению внешних операций и по защите жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики США в качестве главнокомандующего», — отмечается в письме.

Американский лидер также добавил, что Вашингтон предпримет дополнительные действия, при необходимости и целесообразности, а также для продвижения своих важных национальных интересов.  

Напомним, в ночь на 14 апреля силы США и их союзников нанесли ракетно-бомбовые удары по территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку сирийского правительства в городе Дума.

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