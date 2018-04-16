Удары по Сирии нанесли под ложным предлогом - посольство РФ в Британии

Посольство России в Лондоне оценило правовую основу воздушных ударов по Сирии, нанесенных силами США, Великобритании и Франции.

В заявлении, опубликованном дипмиссией, подчеркивается, что такое нападение не может рассматриваться как гуманитарная интервенция, которой прикрывается Британия.

«Международное право допускает применение силы только в целях самообороны или согласно мандату Совета Безопасности. Поэтому тот факт, что Великобритания ссылается на "гуманитарную интервенцию", является прямым доказательством незаконности ударов с воздуха», - заявили в посольстве.

Также российские дипломаты считают, что ракетные удары по Сирии были нанесены под ложным предлогом.

«Оставим юридические дела юристам. Но не нужны глубокие знания, чтобы понять, что мы имеем дело с нападением под ложным предлогом, ложной правовой базой и ложным результатом», - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Напомним, в ночь на 14 июня США с союзниками нанесли удар по сирийским объектам, которые якобы использовались для создания химоружия. Всего коалиция запустила более ста ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.