Мэй заявила, что Британия нанесла удары по Сирии ради своих национальных интересов

Великобритания присоединилась к ударам США и Франции по Сирии, руководствуясь национальными интересами и будучи уверенной в своей правоте, указывается в речи британского премьера Терезы Мэй, текст которой имеется в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании выступит в парламенте страны с данной речью 16 апреля.

«Скажу честно: мы действовали согласно нашим национальным интересам. В наших национальных интересах предотвратить использование химических вооружений в Сирии в будущем, а также поддержать глобальный консенсус о недопустимости применения химоружия», - говорится в речи.

Мэй отметила, что ракетные удары по САР поддержали несколько стран, в частности она указала канцлера Германии Ангелу Меркель, премьера Италии Паоло Джентелони, премьера Канады Джастина Трюдо, премьера Австралии Малколма Тернбулла и главу Европейского совета Дональда Туска.

«Мы не можем позволить сделать использование химического оружия нормой, ни в Сирии, ни на улицах Великобритании, ни где-либо еще», - сказано в речи британского премьера.

Кроме того, по словам Мэй, Лондон сделал это «потому, что был уверен в том, что это правильно», а «действиям высказана широкая международная поддержка».

Отмечается, что в понедельник Тереза Мэй попросит спикера палаты общин провести экстренные дебаты по ситуации вокруг Сирии.

Напомним, в ночь на 14 апреля силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые якобы используются для создания химоружия.