CBS по ошибке «похоронили» экс-первую леди США Барбару Буш

На сайте американской телерадиокомпании CBS News 15 апреля по ошибке появился некролог бывшей первой леди США Барбаре Буш, сообщает Miami Herald.

Видимо после того, как стало известно о нескольких госпитализациях 92-летней женщины из-за ухудшающегося здоровья, журналисты написали материал на случай ее смерти и случайно опубликовали его на своем ресурсе.

В статье с заголовком «НЕ ПУБЛИКОВАТЬ - Бывшая первая леди Барбара Буш ум*рла в возрасте 92 НЕ ПУБЛИКОВАТЬ» говорилось о том, что Буш скончалась дома в окружении близких. Материал быстро удалили, однако он не осталась незамеченным.

Ранее в этот день стало известно, что экс-первая леди США решила отказаться от дополнительного лечения после серии госпитализаций, чтобы провести время с семьей.