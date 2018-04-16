Пушков прокомментировал слова Хейли о «недостойной» переговоров с США Сирии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли о том, что Дамаск «недостоин» переговоров с Вашингтоном.

«Хейли назвала Сирию "недостойной" переговоров с США. Прежде недостойной была КНДР. С ядерной бомбой стала достойной. Вопрос соотношения сил», - написал сенатор в Twitter.

Ранее Никки Хейли объявила, что Вашингтон не собирается вступать в прямые переговоры с Дамаском, так как они этого недостойны. По словам Хейли, сирийские власти ничего не сделали, однако «жестоко обращались со своими людьми и уничтожили их землю».

Напомним, в ночь на 14 июня силы США, Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по сирийским объектам, которые якобы использовались для создания химоружия. Всего коалиция запустила более ста ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.