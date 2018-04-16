Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зажатый сиденьем в машине школьник дважды звонил спасателям перед смертью, но его не смогли найти

Наталья Вальханская
01:46 16.04.2018
Несмотря на то, что юноша назвал марку и цвет автомобиля, а также место, где он был припаркован, офицеры полиции не смогли найти транспортное средство и спасти парня.
Зажатый сиденьем в машине школьник дважды звонил спасателям перед смертью, но его не смогли найти
Фото: FOX19 / NOW-WXIX

16-летний школьник оказался зажат между сиденьями в машине на стоянке около учебного заведения в американском штате Огайо. Юноша смог дозвониться спасателям с помощью голосового набора, но те так и не нашли нужный автомобиль.

Кайл Плюш хотел достать теннисные ракетки из задней части машины, но случайно зацепил механизм, раскладывающий сиденья. В первый звонок он предупредил, что находится на грани смерти и попросил сказать маме, что любит ее, если его не успеют спасти, сообщает The Mirror.

Офицеры полиции направились на его поиски, но не обнаружили припаркованную Honda Odyssey. По словам одного из полицейских, они подумали, что звонок был простой шалостью.

Юноша смог связаться со спасателями второй раз и объяснил, что это не шутка, и даже назвал место, где находился автомобиль. Однако офицеры почему-то не догадались осмотреть школьную парковку.   В итоге Кайла Плюша обнаружил его отец через шесть часов после первого звонка спасателям, вот только спасти парня уже не удалось. Прибывшие на место медики констатировали его смерть от удушья в результате сдавливания грудной клетки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
МИД РФ нашел связь между «делом Скрипаля» и ситуацией в Сирии
Дата15.04.2018, 23:57
МИД РФ нашел связь между «делом Скрипаля» и ситуацией в Сирии
Мотострелки Урала, Поволжья и Сибири преодолели огненную полосу ради участия в конкурсе «Суворовский натиск»
Дата15.04.2018, 14:25
Мотострелки Урала, Поволжья и Сибири преодолели огненную полосу ради участия в конкурсе «Суворовский натиск»
Ни одна футбольная федерация не будет бойкотировать ЧМ-2018 - оргкомитет
Дата13.04.2018, 16:11
Ни одна футбольная федерация не будет бойкотировать ЧМ-2018 - оргкомитет
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение - Уралвагонзавод
Дата13.04.2018, 12:31
БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение - Уралвагонзавод
Александр Александров - человек-эпоха. Его музыка звучит в нашей судьбе...
Дата13.04.2018, 15:32
Александр Александров - человек-эпоха. Его музыка звучит в нашей судьбе...
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.