Зажатый сиденьем в машине школьник дважды звонил спасателям перед смертью, но его не смогли найти

16-летний школьник оказался зажат между сиденьями в машине на стоянке около учебного заведения в американском штате Огайо. Юноша смог дозвониться спасателям с помощью голосового набора, но те так и не нашли нужный автомобиль.

Кайл Плюш хотел достать теннисные ракетки из задней части машины, но случайно зацепил механизм, раскладывающий сиденья. В первый звонок он предупредил, что находится на грани смерти и попросил сказать маме, что любит ее, если его не успеют спасти, сообщает The Mirror.

Офицеры полиции направились на его поиски, но не обнаружили припаркованную Honda Odyssey. По словам одного из полицейских, они подумали, что звонок был простой шалостью.

Юноша смог связаться со спасателями второй раз и объяснил, что это не шутка, и даже назвал место, где находился автомобиль. Однако офицеры почему-то не догадались осмотреть школьную парковку. В итоге Кайла Плюша обнаружил его отец через шесть часов после первого звонка спасателям, вот только спасти парня уже не удалось. Прибывшие на место медики констатировали его смерть от удушья в результате сдавливания грудной клетки.