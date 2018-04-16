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Макрон: Франция убедила США ограничить количество ударов по Сирии

Василиса Морозова
01:29 16.04.2018
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция сильно повлияла на решение Трампа о нанесении ракетного удара по Сирии.
Макрон: Франция убедила США ограничить количество ударов по Сирии
Фото: Matthew Daniels / ZUMAPRESS / Globallookpress

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что именно французская сторона убедила президента США Дональда Трампа ограничить количество ударов по объектам в Сирии. Об этом он сказал в эфире BFM TV.

«Мы убедили Трампа ограничить цели ударов только химическими объектами», — сказал он.

По словам Макрона, изначально в СМИ, а также на странице Дональда Трампа в Twitter была более агрессивная риторика. Он отметил, что именно благодаря Парижу Вашингтон остался в Сирии.

«Десять дней назад президент Трамп говорил, что США намерены освободиться от обязательств в Сирии, мы его переубедили там остаться», — добавил французский лидер.  

Ранее Эммануэль Макрон поблагодарил французскую армию за «прекрасную операцию» в Сирии.  

Напомним, в ночь на 14 апреля силы США и их союзников нанесли ракетно-бомбовые удары по территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку правительства САР в городе Дума.  

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