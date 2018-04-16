В Москве назвали лауреатов «Золотой маски»

В воскресенье, 15 апреля, в Большом театре прошла XXIV церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска». Главную награду в «Конкурсе спектаклей театров оперы» получил Большой театр за совместную постановку с Английской национальной оперой и Немецкой оперой «Билли Бадд».

Режиссерской премии в этой категории был удостоен Кирилл Серебренников за постановку «Чаадский» в московской «Геликон-опере».

Награду в «Конкурсе спектаклей драматического театра» в номинации большая постановка получил спектакль петербургского Малого драматического театра режиссера Льва Додина «Страх Любовь Отчаяние».

В номинации «Спектакль малой формы» победителем стал «Чук и Гек» Михаила Патласова (Александринский театр в Санкт-Петербурге).

Лучшим режиссером в этой категории был назван Юрий Бутусов за постановку в петербургском театре им. Ленсовета «Дядя Ваня», премию драматурга получил Дмитрий Данилов («Человек из Подольска» московского Театра.doc).

Главным мюзиклом года жюри признало постановку московского Театра на Таганке «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит».

Лучшим балетным спектаклем стала «Сюита в белом» московского Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Награду за лучший спектакль современного танца получил «Имаго-ловушка» екатеринбургского театра «Провинциальные танцы».

Лучший кукольный спектакль - «И дольше века длится день» Музея истории ГУЛАГа и Творческого объединения «Таратумб». В конкурсе «Эксперимент» победил спектакль смешанного жанра «Я Басе» в петербургском «Упсала-цирке».