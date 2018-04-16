Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве назвали лауреатов «Золотой маски»

Наталья Вальханская
00:21 16.04.2018
Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников стал лауреатом театральной премии «Золотая маска» за постановку оперы «Чаадский».
В Москве назвали лауреатов «Золотой маски»
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В воскресенье, 15 апреля, в Большом театре прошла XXIV церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска». Главную награду в «Конкурсе спектаклей театров оперы» получил Большой театр за совместную постановку с Английской национальной оперой и Немецкой оперой «Билли Бадд».

Режиссерской премии в этой категории был удостоен Кирилл Серебренников за постановку «Чаадский» в московской «Геликон-опере».

Награду в «Конкурсе спектаклей драматического театра» в номинации большая постановка получил спектакль петербургского Малого драматического театра режиссера Льва Додина «Страх Любовь Отчаяние».

В номинации «Спектакль малой формы» победителем стал «Чук и Гек» Михаила Патласова (Александринский театр в Санкт-Петербурге).

Лучшим режиссером в этой категории был назван Юрий Бутусов за постановку в петербургском театре им. Ленсовета «Дядя Ваня», премию драматурга получил Дмитрий Данилов («Человек из Подольска» московского Театра.doc).

Главным мюзиклом года жюри признало постановку московского Театра на Таганке «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит».

Лучшим балетным спектаклем стала «Сюита в белом» московского Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Награду за лучший спектакль современного танца получил «Имаго-ловушка» екатеринбургского театра «Провинциальные танцы».

Лучший кукольный спектакль - «И дольше века длится день» Музея истории ГУЛАГа и Творческого объединения «Таратумб». В конкурсе «Эксперимент» победил спектакль смешанного жанра «Я Басе» в петербургском «Упсала-цирке».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
МИД РФ нашел связь между «делом Скрипаля» и ситуацией в Сирии
Дата15.04.2018, 23:57
МИД РФ нашел связь между «делом Скрипаля» и ситуацией в Сирии
Мотострелки Урала, Поволжья и Сибири преодолели огненную полосу ради участия в конкурсе «Суворовский натиск»
Дата15.04.2018, 14:25
Мотострелки Урала, Поволжья и Сибири преодолели огненную полосу ради участия в конкурсе «Суворовский натиск»
Ни одна футбольная федерация не будет бойкотировать ЧМ-2018 - оргкомитет
Дата13.04.2018, 16:11
Ни одна футбольная федерация не будет бойкотировать ЧМ-2018 - оргкомитет
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение - Уралвагонзавод
Дата13.04.2018, 12:31
БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение - Уралвагонзавод
Александр Александров - человек-эпоха. Его музыка звучит в нашей судьбе...
Дата13.04.2018, 15:32
Александр Александров - человек-эпоха. Его музыка звучит в нашей судьбе...
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.