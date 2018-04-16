Автомобиль сбил детей на площадке в Краснодарском крае

Автомобиль вылетел на детскую площадку в Краснодарском крае и сбил четверых детей и одного взрослого, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Инцидент произошел в селе Большой Бейсуг Брюховецкого района.

По данным собеседника агентства, госпитализированы дети шести, пяти, двух лет и годовалый ребенок. Их состояние оценивается как тяжелое. Один взрослый получил травмы средней тяжести.

Никакого официального подтверждения информации пока нет.