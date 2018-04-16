В Москву придут весенние дожди
По данным синоптиков, дождливая погода сохранится в столице на протяжении всей недели.
Фото: Алексей Иванов / ТРК «Звезда»
В понедельник, 16 апреля, в Московском регионе ожидается переменная облачность, в дневные часы местами пройдет небольшой дождь.
По данным Гидрометцентра России, ночью температура в Москве опустится до +3°C, днем воздух прогреется до +17°C, а в Московской области местами потеплеет до +20°C.
Вся наступающая неделя в столице будет по-весеннему теплой, однако дождливая погода сохранится, сообщают синоптики.