В Москву придут весенние дожди

В понедельник, 16 апреля, в Московском регионе ожидается переменная облачность, в дневные часы местами пройдет небольшой дождь.

По данным Гидрометцентра России, ночью температура в Москве опустится до +3°C, днем воздух прогреется до +17°C, а в Московской области местами потеплеет до +20°C.

Вся наступающая неделя в столице будет по-весеннему теплой, однако дождливая погода сохранится, сообщают синоптики.