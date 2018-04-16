Депутат из Ярославля растоптал iPad в ответ на санкции США

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский опубликовал в Facebook ролик, на котором топчет ногами iPad. В ответ пользователи социальной сети посоветовали ему удалиться из американского Facebook.

«В нашей стране планируется запрет на американские товары — мы, депутаты, должны показать пример», — ответил Петровский.

По его словам, отныне он будет пользоваться мобильным телефоном и планшетом китайского производства, которые «можно не топтать».

Петровский также призвал премьер-министра Дмитрия Медведева, известного своей любовью к гаджетам Apple, последовать примеру депутата.

Ранее Вашингтон объявил о своем намерении расширить антироссийские санкции из-за поддержки сирийского президента Башара Асада в связи с сообщениями о якобы применении Дамаском химоружия.