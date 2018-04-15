МИД РФ нашел связь между «делом Скрипаля» и ситуацией в Сирии

Между делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и ситуацией с якобы химической атакой в сирийской Думе есть много общего, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в обоих случаях официальное расследование было основано на сообщениях, опубликованных в СМИ и в социальных сетях, а не на реальных фактах с места событий.

«Посмотрите на доклады французских спецслужб или французских силовиков, которые вышли сразу после бомбардировок. Там указано, что аргументацией основной фактуры являлись СМИ и социальные сети», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Официальный представитель МИД подчеркнула, что и в «деле Скрипаля» все шло «через средства массовой информации». Захарова назвала такое сходство «умерщвляющей пропагандой».

В субботу, 14 апреля, США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Ранее Запад обвинил сирийские власти в химической атаке в городе Думе, при этом никаких настоящих доказательств приведено не было.

В свою очередь офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали населенный пункт и не обнаружили следов применения химоружия.