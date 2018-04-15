Штаб Джукановича объявил о его победе на выборах президента Черногории

Штаб экс-премьера и бывшего президента Черногории, лидера правящей Демократической партии социалистов Мило Джукановича объявил о его победе на президентских выборах в первом туре. Об этом сообщает ТАСС.

«После обработки 70% бюллетеней он набрал свыше 54% голосов, и нет оснований предполагать, что данные поменяются. Наш президент вскоре обратится к гражданам», — заявил Милош Николич, глава штаба Джукановича.

По его словам, Джуканович – новый президент Черногории и второго тура выборов не будет. Мониторинговые агентства также подтверждают победу политика.

По словам руководителя Центра по демократическому переходу Милицы Ковачевич, на основе выборки 90,5% данных Джуканович набрал 54,2% голосов, а на втором месте оказался Младен Боянич с 33,3%.

В воскресенье, 15 апреля, в Черногории прошли президентские выборы.