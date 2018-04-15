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Штаб Джукановича объявил о его победе на выборах президента Черногории

Василиса Морозова
23:46 15.04.2018
После обработки 90% бюллетеней он набрал свыше 54% голосов и нет оснований, что данные поменяются, заявил представитель штаба.
Штаб Джукановича объявил о его победе на выборах президента Черногории
Фото: Wiktor Dabkowski / ZUMAPRESS / Globallookpress

Штаб экс-премьера и бывшего президента Черногории, лидера правящей Демократической партии социалистов Мило Джукановича объявил о его победе на президентских выборах в первом туре. Об этом сообщает ТАСС.

«После обработки 70% бюллетеней он набрал свыше 54% голосов, и нет оснований предполагать, что данные поменяются. Наш президент вскоре обратится к гражданам», — заявил Милош Николич, глава штаба Джукановича.

По его словам, Джуканович – новый президент Черногории и второго тура выборов не будет. Мониторинговые агентства также подтверждают победу политика.  

По словам руководителя Центра по демократическому переходу Милицы Ковачевич, на основе выборки 90,5% данных Джуканович набрал 54,2% голосов, а на втором месте оказался Младен Боянич с 33,3%.  

В воскресенье, 15 апреля, в Черногории прошли президентские выборы.  

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