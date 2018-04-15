Танки грязи не боятся: эксперты назвали лучшие российские внедорожники

Эксперты назвали пять лучших внедорожных моделей автомобилей отечественных производителей. По версии специалистов издания «Автоновости дня» открывает рейтинг полноприводный микроавтобус УАЗ 2206, который получил прозвище «Буханка».

Автомобиль обладает дорожном просветом в 205 мм, а также подключаемым полным приводом по схеме part-time. УАЗ 2206 укомплектован бензиновым двигателем объемом 2,7 литра с мощность в 112 лошадиных сил. Из минусов эксперты отмечают аскетичный интерьер и жесткую подвеску.

На четвертом месте микроавтобус ГАЗ 4WD – «Соболь» 4×4. Он имеет такой же клиренс как у «Буханки» и подключаемый полный привод. При этом, помимо бензинового мотора, «Соболь» может быть укомплектован и дизельным Cummins на 2.8 литра мощностью в 120 л.с.

Открывает тройку лидеров внедорожник УАЗ «Патриот». У него дорожный просвет в 210 мм, 2,7-литровый мотор мощностью в 135 л.с. Однако основной минус этой модели – большой расход топлива.

На втором месте Chevrolet Niva с клиренсом 200 мм и полным приводом. Правда на ней устанавливается 80-сильный двигатель на 1.7 литра, что является однозначным недостатком этой машины.

Лучшим отечественным внедорожником эксперты назвали Lada 4×4. Не смотря на довольно слабый движок, как и у Chevrolet Niva, модель привлекает покупателей своей невысокой ценой, а также хорошей проходимостью за счет дорожного просвета в 205 мм и полного привода.