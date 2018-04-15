Макрон подтвердил свой визит в Россию в мае

Французский президент Эммануэль Макрон подтвердил информацию о намерении посетить Россию в мае. Об этом он заявил в интервью BFMTV.

«Да, я поеду в Санкт-Петербург в мае», — сказал французский лидер.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон намерен посетить Москву, а также Петербургский экономический форум, который будет проходить 24-26 мая.

Также 28 марта глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что подготовка поездки французского президента в РФ в мае продолжается. Однако 14 апреля он уточнил, что визит может быть отменен. Данное заявление прозвучало спустя несколько часов после ракетного удара по Сирии, совершенного США, Великобританией и Францией. Таким образом они ответили на химатаку, которая якобы произошла в Думе.