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Сборная МВД России одержала победу в международном турнире по дзюдо

Анна Гримашевич
22:14 15.04.2018
XII Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга прошел в Москве.

В московском дворце спорта «Измайлово» состоялся XII Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В соревнованиях приняли участие 14 команд из восьми стран. Турнир объединил спортсменов из более десятка силовых ведомств.

Полицейский Кристоф Штерн из немецкой команды уверен, что на татами нужно биться до последнего, независимо от того, являешься ли ты мастером или любителем. В спорте он всю жизнь и признает, что приемы дзюдо не раз выручали его при столкновении с преступниками.

«Уровень соревнований очень высокий,  мне нравится. Я познакомился с многими  коллегами и узнал о их работе.  Русские спортсмены одни из самых подготовленных, непростые соперники нам достались», - признался Штерн.

Больше всего спортсменов представили Минобороны РФ, МВД, МЧС, Росгвардия и другие российские ведомства. В каждой команде по пять человек. Соревнования проходят в пяти весовых категориях - от 60 до 90 килограмм. Схватки длятся всего три минуты, но этого достаточно, чтобы несколько раз положить соперника на лопатки.

Уже 12 лет подряд свои победы участники соревнований посвящают коллегам и сослуживцам, погибшим при исполнении служебного долга. В рамках турнира с 2007 года оргкомитет оказал материальную поддержку семьям, потерявшим больше 500 своих родных. Многие из кпогибших были посмертно награждены орденом Мужества, медалью «За отвагу» или получили звание Героя Российской Федерации.

«Большое дело - это спонсоры, которые помогают и собирают средства на поддержку семей ребят, которые погибли. Это необычное соревнование, мы гордимся тем, что это именно дзюдо», - рассказывает президент Европейского Союза дзюдо Сергей Соловейчик.

В финальной встрече борьба за первое место разгорелась между спортсменами сборных Министерства внутренних дел России  и Белоруссии. Причем  финалисты являются чемпионами своих стран и мира, а также участниками Олимпийских игр.

«Борьба была нелегкой, у меня соперник был опытным участником игр. Уже команда выиграла, мне чуть полегче было. Я своей задачей ставил подождать, посмотреть, попался момент, и я его реализовал», - говорит младший лейтенант Артур Хапцев (МВД России).

«Соревнования проведены на высшем уровне. Есть с чем сравнить, у нас большой опыт. Всегда приятно приезжать в Россию и ожидать, что нас будут хорошо встречать», -  рассказывает инструктор по профессиональной подготовке МЧС (Белоруссия) Андрей Казусенок.

Российские спортсмены на соревнованиях вновь подтвердили статус сильнейших. Первое место уже несколько лет занимает команда МВД России. Серебро досталось полицейским из Белоруссии, бронза - команде из Японии.

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