Британка повстречала призрак старинного замка

Британская туристка Хлоя убеждена, что в старинном замке Тотнес ей повстречался настоящий призрак. Девушка также успела сфотографировать нечто. Своими впечатлениями она поделилась с изданием Plymouth Herald.

«Ходите только группами, старайтесь не отлучаться от остальных. Некоторые пожаловались, что вышли из замка с царапинами и синяками», - рассказала она.

Согласно легенде, в старину на замок напали Обороной руководили братья-рыцари. После гибели всех защитников братья покончили с собой. Хлоя уверена, что повстречала одного из них.

Замок Тотнес был построен в 1219 году норманскими завоевателями на юго-западном побережье Англии. В XV веке, во время «Войны Роз», владелец замка седьмой Лорд Зоуча, выступил на стороне короля Ричарда III. И после поражения йоркистов его владения были конфискованы. С XVI века замок необитаем.