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Запад невообразимо разворошил Ближний Восток – Земан

Дмитрий Семенов
22:16 15.04.2018
Президент Чешской республики дал оценку удару США и их союзников по Сирии.
Запад невообразимо разворошил Ближний Восток – Земан
Фото: Jaroslav Ozana CTK Globallookpress

Президент ЧР Милош Земан в интервью пражскому радио F1 прокомментировал военные удары по Сирии в минувшую субботу.

«Запад невообразимо разворошил Ближний Восток», - заявил Земан.

По его словам, сперва силы Запада вступили в Ирак – якобы там есть оружие массового поражения. Оружие так и не нашлось, но вторжение вызвало огромные человеческие жертвы, включая жизни американских военных, а регион превратился в пороховую бочку. Затем был удар по Ливии – под водительством Франции. С тех пор в регионе нет нормального правительства, зато через Ливию в Европу направляются сотни тысяч беженцев.

Земан делает интересное умозаключение: «Интеллигент сделает одну ошибку и потом ее уже не повторяет. Человек с низким уровнем интеллигенции, скорее, с дебильностью, совершает две ошибки одну за другой. А что можно сказать о тех, кто допустит одну и ту же ошибку трижды? Чтобы не допустить в эфире нехороших выражений, я лучше этого не скажу».

По словам чешского президента, он придерживается однозначного мнения о том, что вооруженное нападение на какое-либо государство может быть проведено только с согласия Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что США и их союзники в ночь на субботу нанесли ракетно-бомбовый удар по Сирии. Две трети из выпущенных крылатых ракет были сбиты, сирийская армия потерь не понесла. Ракетный удар стал ответом на якобы имевшую место химатаку в сирийской Думе.  

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