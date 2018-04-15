ЦПВС передал в сирийскую Думу инженерную технику и строительные материалы

Совместным ирано-российско-турецким Координационным центром в течение суток фиксировались случаи нарушения в провинциях Идлиб, Латакия и Деръа, несмотря на продолжающий действовать в Сирии режим прекращения боевых действий.

В Восточной Гуте обстановка стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни. Подразделения российской военной полиции в тесном взаимодействии с сирийскими полицейскими осуществляют контроль режима прекращения боевых действий, обеспечивают безопасность, организуют помощь местному населению и ведут учет миграции беженцев.

Представители Центра по примирению осуществляют постоянное взаимодействие с членами Комитета национального примирения и временной администрацией города Дума. Решаются вопросы всесторонней поддержки жителей населенных пунктов Восточной Гуты, недавно освобожденных от боевиков. Сегодня временной администрации Думы передано еще три единицы инженерной техники, два грузовика, а также строительные материалы.

Благодаря предпринимаемым усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 59 003 жителя Восточной Гуты.

Российским центром по примирению оказывается всестороннее содействие в обеспечении свободной, беспрепятственной и безопасной работы представителей специальной миссии Организации по запрещению химического оружия, направленной на установление объективной информации о якобы применении в городе Дума отравляющих веществ в отношении мирных граждан.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Центром по примирению враждующих сторон оказана гуманитарная помощь мирным жителям населенного пункта Кисуа провинции Дамаск и населенного пункта Телль-Хасель провинции Алеппо. Людям выдано 445 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил 2,9 тонны.

Жителям населенного пункта Сальхиях в провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 133 сирийцам, в том числе 66 детям. Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания.

Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции ХОМС вернулось 180 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 505 человек.