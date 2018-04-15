Кризис в Сирии нужно решать политическим путем – Могерини

Евросоюз поддерживает усилия по предотвращению химических атак, однако единственно возможное решение кризиса лежит не в военной, а в политической плоскости. Об этом на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.

«Мы знаем, что единственным возможным решением сирийской трагедии является политическое, а не военное решение на основе женевских переговоров под руководством ООН», - написала Могерини на своем сайте.

Также она подчеркнула, что саммит 2018 года был важнее более ранних, в такой деликатный момент войны в Сирии. ЕС, пишет Могерини, всегда выступал против применения химического оружия и поддерживает меры по предотвращению химических атак, но эти меры должны быть политическими.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 апреля силы США и их союзников нанесли ракетно-бомбовые удары по территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку правительства САР в городе Дума.