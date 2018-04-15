Обрушение дома в центре Москвы: видео

В воскресенье днем в Москве в Пушкаревом переулке,12 начал рушиться дом из-за того, что в подвальном помещении здания велись работы по укреплению и заглублению фундамента.

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, было принято решение, что аварийное здание снесут с использованием специальной техники.

«Привлекаем специально большие гидравлические ножницы, которые будут разрезать стены здания с тем, чтобы его искусственно потом демонтировать, обрушить», - сказал Бирюков.

По словам жителей переулка, в воскресенье днем внезапно раздался сильный треск, из стен шестиэтажного здания начали выпадать кирпичи, а в окнах повылетали стекла. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов соседнего дома №10. 26 человек временно разместили в филиале Тетра имени Маяковского. Обрушившийся дом находился на реконструкции. По словам местных жителей, они давно жаловались на ветхость строения.

Сейчас на месте продолжаются работы по разборке лесов, которые опоясывают здание по периметру. В результате инцидента никто не пострадал. Причина обрушения устанавливается.