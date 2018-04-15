Иордания и США начали учения для отработки действий на случай химической атаки
Иордания и США начали учения для отработки действий на случай химической атаки. Информация об этом появилась на сайте правительства Иордании.
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Иордания и США начали учения для отработки действий на случай химической атаки
Иордания и США начали учения для отработки действий на случай химической атаки. Информация об этом появилась на сайте правительства Иордании.
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