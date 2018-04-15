Тереза Мэй может наступить на грабли лейбориста Тони Блера – Центр британских исследований

Британцы понимают, что последствия атаки на Сирию - ухудшение отношений с Москвой, а это может навредить самим властям в Лондоне. Об этом в эксклюзивном интервью радио «Звезда» рассказала старший научный сотрудник Центра британских исследований Кира Годованюк.

«Когда дело Скрипалей началось, это март-месяц, впервые с июня 2017 года, рейтинг партии Терезы Мэй поднялся. Но в то же время, как сейчас будет общественное мнение реагировать на то, что правительство начало бомбардировки без решения парламента, вот здесь вопрос. Потому что в самом британском обществе довольно сильны такие пацифистские настроения. Были уже демонстрации против войны. В этом смысле Тереза Мэй может «наступить на грабли, которые оставил ей лейборист Тони Блер. Велика вероятность, что Тереза Мэй может проиграть от этого, нежели выиграть», - рассказала Кира Годованюк.

В ночь на 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции выпустили более 100 ракет по объектам на территории Сирии. В Лондоне, Париже и Вашингтоне назвали причиной этому якобы химическую атаку сирийской армии в городе Дума 7 апреля. Россия требует доказательств применения отравляющих веществ. Их пока нет.