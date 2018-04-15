«Дело Скрипалей» и ситуация в Сирии связаны – Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер» на канале «Россия 1» заявила, что «дело Скрипалей» и ситуация в Сирии связаны.

«Между Сирией и между делом в Солсбери огромное количество обобщающих моментов. И опять же это средства массовой информации», - подчеркнула Захарова.

По ее словам, достаточно посмотреть на доклады французских спецслужб или французских силовиков, которые вышли сразу после бомбардировок Сирии, чтобы увидеть - аргументацией основной фактуры являлись СМИ и социальные сети. «То же самое в Солсбери в деле Скрипалей, все идет через средства массовой информации», — сказала представитель МИДа.

Такую общность двух событий она назвала «умерщвляющей пропагандой».

Ранее сообщалось, что 7 апреля на сирийский город Дума якобы была сброшена бомба с хлором. В инциденте было обвинено правительство Сирии - основой для обвинения стали фотографии из соцсетей. Через неделю США и их союзники нанесли удар по объектам в Сирии. Еще ранее было сообщено об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Ольги неизвестным ядом. В покушении обвинили непосредственно Россию.