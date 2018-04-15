В Совфеде отреагировали на решение США ввести новые санкции против России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что в понедельник возможно будут введены новые санкции против России.

«Если прочесть их закон о противодействии противникам Америки от августа прошлого года, то там все уже написано. Они даже могут не придумывать никаких новых обоснований, а просто ссылаться на него», - сказал Климов в интервью RT.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в понедельник.