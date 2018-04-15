Хейли рассказала, кого коснутся новые санкции

Новые санкции против России коснутся компаний, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, о новых санкциях объявит в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин.

«На подходе новые санкции в отношении России. Секретарь Мнучин объявит их в понедельник, если еще не (сделал этого), и они будут прямо касаться компаний, которые работают с оборудованием, связанным с (Башаром) Асадом и применением химического оружия», — заявила Хейли в интервью CBS.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в понедельник будет обсуждаться новый проект резолюции по Сирии - его предложили США, Великобритания и Франция. По словам Рябкова, у Москвы есть свои требования к документу. Главное из них - это немедленное прекращение агрессии против арабской республики со стороны Западной коалиции.