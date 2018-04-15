Объявлено о времени прекращении работы приложения Opera VPN

Веб-браузер на своем сайте объявил о прекращении работы приложения Opera VPN с 30 апреля. О причинах принятия решения не сообщается.

«Мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 года. Но не волнуйтесь. Мы позаботимся о сохранении вашей конфиденциальности», — сообщается на сайте.

Ранее сообщалось о том, что Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок своих пользователей Федеральной службе безопасности. В Госдуме намерены проанализировать необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки.