Объявлено о времени прекращении работы приложения Opera VPN
Приложение для Android и iOS прекратит свою работу с 30 апреля.
Фото: Pixabay
Веб-браузер на своем сайте объявил о прекращении работы приложения Opera VPN с 30 апреля. О причинах принятия решения не сообщается.
«Мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 года. Но не волнуйтесь. Мы позаботимся о сохранении вашей конфиденциальности», — сообщается на сайте.
Ранее сообщалось о том, что Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок своих пользователей Федеральной службе безопасности. В Госдуме намерены проанализировать необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки.