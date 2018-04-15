Башар Асад внесен в базу «Миротворца»

Президента Сирии Башара Асада внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной этому послужила информация о том, что дети Асада отдыхали в международном детском центре «Артек» в Крыму.

Ранее Башар Асад рассказал об отдыхе своих детей в международном детском центре «Артек».

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.