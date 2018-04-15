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Хейли рассказала, когда США уйдут из Сирии

Дмитрий Семенов
18:24 15.04.2018
Постпред США при ООН рассказала о планах Соединенных Штатов в отношении Сирии.
Хейли рассказала, когда США уйдут из Сирии
Фото: Albin Lohr-Jones ZUMAPRESS.com Globallookpress

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью Fox News Sunday рассказала, что войска Соединенных Штатов не будут выведены из Сирии до тех пор, пока не добьются всех своих целей.

«Мы не уйдем, пока не будем уверены, что выполнили все задачи», — заявила Хейли.

Среди озвучпенных дипломатом задач — победа над террористической организацией «Исламское государство»*, гарантии того, что химическое оружие не несет рисков для США и отслеживание действий Ирана.

*Организация запрещена в России.  

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