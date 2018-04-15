США объявят новые санкции против РФ из-за Сирии - Хейли
По словам Никки Хейли, министр финансов Мнучин объявит новые санкции в понедельник.
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США готовят новые санкции против РФ из-за Сирии, они будут объявлены в понедельник. Об этом заявила в воскресенье в интервью CBS постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
«Грядут новые санкции в отношении России. Министр финансов Мнучин объявит их в понедельник», - сказала Хейли.
Ранее представитель Белого дома заявил, что ему пока нечего сказать относительно информации, что США готовят новые санкции против России по Сирии.