США объявят новые санкции против РФ из-за Сирии - Хейли

США готовят новые санкции против РФ из-за Сирии, они будут объявлены в понедельник. Об этом заявила в воскресенье в интервью CBS постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Грядут новые санкции в отношении России. Министр финансов Мнучин объявит их в понедельник», - сказала Хейли.

Ранее представитель Белого дома заявил, что ему пока нечего сказать относительно информации, что США готовят новые санкции против России по Сирии.