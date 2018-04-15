ОЗХО подтвердила уничтожение химоружия в Сирии – Захарова

Химическое оружие в Сирии было уничтожено. Это подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Химическое оружие в Сирии было уничтожено, и под этим подписалась Организация по запрещению химического оружия», - сказала Захарова в эфире «Россия 1».

По словам Захаровой, применяют химические вещества на территории Сирии экстремисты и боевики.

«Это доказанный факт, и каждый раз, когда новый город, населенный пункт, село, берется сирийской армией, там находят схроны с химическими веществами»,- добавила Захарова.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в понедельник будет обсуждаться новый проект резолюции по Сирии - его предложили США, Великобритания и Франция. По словам Рябкова, у Москвы есть свои требования к документу. Главное из них - это немедленное прекращение агрессии против арабской республики со стороны Западной коалиции.

В субботу 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Ранее Запад обвинил сирийские власти в химической атаке в городе Думе, при этом никаких настоящих доказательств приведено не было. В свою очередь офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали населенный пункт и не обнаружили никаких доказательств применения химоружия.