Ушел из жизни итальянский режиссер Витторио Тавиани

В Риме в возрасте 88 лет скончался старший из братьев-режиссеров Тавиани – Витторио. Как сообщила его дочь агентству ANSA, ее отец будет кремирован, его похороны пройдут в узком семейном кругу.

Братья Тавиани, старший – Витторио и младший – Паоло, сняли немало заметных фильмов.

Так, их фильм «Отец-хозяин» в 1977 году был отмечен «Золотой пальмовой ветвью» Канского кинофестиваля, один из последних фильмов, «Цезарь должен умереть», получил «Золотого медведя» в Берлине в 2012 году.

В биографии кинорежиссера отмечается, что многие свои фильмы братья Тавиани снимали по мотивам произведений Льва Толстого.