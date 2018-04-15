Что должно произойти в ответ на удары США - эксперт о реакции мирового сообщества

Какой должна быть реакция мирового сообщества на агрессию Запада в адрес Сирии, рассказал в эксклюзивном комментарии сайту телеканала «Звезда» политолог и писатель Ахмад Хаж Али.

«Никто с ними согласовывать такую агрессию и такое нападение не будет. Россия не будет соглашаться на такую агрессию. Просто они (США – прим. ред.) придумали такой предлог, как химатака, и опередили работу следователей. Они шли на такой шаг, чтобы показать свою силу», - рассказал эксперт.

По словам эксперта, удары США и их союзников по Сирии, которые были произведены в субботу ранним утром, никак не связаны с понятиями международного права и, безусловно, должны быть осуждены мировым сообществом. Как показал опрос, действия Великобритании в ситуации с Сирией поддержали лишь 28% подданных Соединенного Королевства.

В субботу 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Ранее Запад обвинил сирийские власти в химической атаке в городе Думе, при этом никаких настоящих доказательств приведено не было. В свою очередь офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали населенный пункт и не обнаружили никаких доказательств применения химоружия.