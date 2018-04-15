Дональд Трамп снова восхитился ударом по Сирии
Президент США в очередной раз высоко оценил удар по Дамаску в своем Twitter.
Фото: Kyle Mazza ZUMAPRESS.com globallookpress
Дональд Трамп в своем Twitter назвал операцию союзников в Сирии «отлично выполненной».
«Отлично выполненная сирийская операция была осуществлена с такой точностью, что только фейковые СМИ могут придираться к выражению "Миссия выполнена". Я знал, что они ухватятся за это!», - написал Трамп.
Ранее сообщалось, что президент США в своем Twitter высоко оценил действия союзников в Сирии, написав, что «миссия выполнена». США и Великобритания выпустили по объектам в Сирии 103 ракеты, из которых сирийские ПВО сбили 71.