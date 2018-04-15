Рябков рассказал о требованиях Москвы к проекту резолюции США по Сирии

США и Россия должны поговорить начистоту и расставить все точки над «и» в ситуации вокруг Сирии. Об этом журналистам заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Он уверен, что пока этого не случится, найти компромисс будет крайне сложно. В том числе и в Совбезе ООН, где стороны один за другим отклоняют проекты резолюций по Сирии.

В понедельник будет обсуждаться новый проект - его предложили США, Великобритания и Франция. По словам Рябкова, у Москвы есть свои требования к документу. Главное из них это немедленное прекращение агрессии против арабской республики со стороны Западной коалиции.

«Россия критически изучит проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, подготовленный Вашингтоном, Парижем и Лондоном. Однако у Москвы есть свои «красные линии». Мы будем использовать все шансы для выведения ситуации в отношениях между странами из крайне опасного политического пике», - сказал Рябков.

В субботу 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Ранее Запад обвинил сирийские власти в химической атаке в городе Думе, при этом никаких настоящих доказательств приведено не было. В свою очередь офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали населенный пункт и не обнаружили никаких доказательств применения химоружия.