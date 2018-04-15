В центре Москвы частично разрушился жилой дом

В центре Москвы частично обрушился жилой дом, расположенный в Пушкаревом переулке, 12. По сообщениям жильцов, здание начало разрушаться рано утром в воскресенье.

Как рассказали жители переулка, внезапно раздался сильный треск, из стен 6-этажного здания начали выпадать кирпичи, в окнах вылетели стекла. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов соседнего дома №10 – в общей сложности 26 человек временно разместили в филиале Тетра имени Маяковского.

Обрушившийся дом длительное время находился на реконструкции. По словам местных жителей, они давно жаловались на ветхость строения. Причина обрушения устанавливается.