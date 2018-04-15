Путин обсудил с Роухани ситуацию в Сирии после ракетного удара США

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Хасаном Роухани ситуацию в Сирии после ракетного удара США и их союзников. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Роухани в ходе телефонной беседы констатировали, что удар США и союзников по Сирии наносит ущерб перспективам политурегулирования.

«Продолжение действий в нарушение устава ООН приведет к хаосу в международных отношениях», - отметил Путин.

В субботу 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Ранее Запад обвинил сирийские власти в химической атаке в городе Думе, при этом никаких настоящих доказательств приведено не было. В свою очередь офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали населенный пункт и не обнаружили никаких доказательств применения химоружия.