В США опубликовали спутниковые снимки разрушенных ракетным ударом объектов в САР

Американская компания-оператор Digital Globe в своем Twitter опубликовала спутниковые снимки, на которых, по ее данным, показаны разрушенные ударами США, Великобритании и Франции объекты в Сирии.

На первом снимке изображены три крупных отдельно стоящих здания и еще несколько более мелких построек, которые соединены между собой автодорогой.

На фото первая цель США — Центр исследований и разработок в Барзасе, в пригороде Дамаска. Вторая и третья цель была расположена недалеко от города Хомс. На втором снимке представлены все три крупных здания, уже полностью разрушенные. Более мелкие постройки повреждены.

В субботу 14 апреля США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. Ранее Запад обвинил сирийские власти в химической атаке в городе Думе, при этом никаких настоящих доказательств приведено не было. В свою очередь офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали населенный пункт и не обнаружили никаких доказательств применения химоружия.