Украина должна до октября решить, продолжать ли дружить с Россией

Украина должна до 30 сентября решить вопрос о продлении договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет. Об этом написали в своей статье для украинского еженедельника «Зеркало недели. Украина» замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль и советник министра иностранных дел Тарас Качка.

По мнению украинскихполитиков, договор о дружбе в нынешнем виде исчерпал себя, поскольку «так и не заставил Россию изменить свое отношение» к Украине.

Договор о дружбе и сотрудничестве, который предполагает стратегическое партнерство двух стран, был подписан в 1997 году.