Порошенко назвал армию Украины «одной из самых эффективных в Европе»

Президент Украины Петр Порошенко назвал украинскую армию «одной из самых эффективных в Европе». По словам Порошенко, причиной такого резкого роста эффективности стали последние несколько лет.

«За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, а превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе», - написал Порошенко в своем Twitter.

В подтверждение своим выводам Порошенко привел участие украинских десантников в курсе «контр-штурмовых действий в Польше», где ВСУ «показали лучшие результаты».