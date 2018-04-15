СМИ узнали о подготовке Британии к кибератаке на Россию

Британские спецслужбы заявили о готовности атаковать российские компьютерные сети в ответ на возможные атаки «прокремлевских хакеров» в киберпространстве, пишет газета Sunday Times.

Британцы заранее обвиняют Россию в подготовке «грязной камрании в отношении британской элиты». В разработке ответных мер принимают участие Центр правительственной связи и министерство обороны.

«Киберэксперты уже "заняли позиции" в компьютерных сетях в России», — пишет издание.

По данным газеты, Лондон опасается, что Россия может распространить в сети компрометирующие материалы на членов британского кабмина, парламентариев и других высокопоставленных лиц. Соответствующее предупреждение уже получила Тереза Мэй. Также ожидаются кибератаки на ключевые объекты инфраструктуры страны, в частности на учреждения системы здравоохранения.

Собеседник Sunday Times заявил, что, по информации киберразведки, «у России в сценарии — материалы компрометирующего характера, мы готовы к этому. Нам известно, что у них есть возможности внедряться в таких масштабах».

Ранее Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве сообщало, что Национальный центр кибернетической безопасности Великобритании призвал глав энергетических компаний усилить меры безопасности, опасаясь российских кибератак после инцидента с отравлением Сергей Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Скрипалей нашли без сознания в центре Солсбери 4 марта. Власти Британии бездоказательно утверждают, что к инциденту причастна Москва. Россия все обвинения категорически отрицает.